«Я не мог себе представить»: Цискаридзе рассказал, как Путин спасал здание балетной школы

Народный артист РФ Николай Цискаридзе вспомнил, как Владимир Путин, будучи вице-мэром Санкт-Петербурга, спасал здание балетной школы в 90-е годы. Он не дал рейдерам сделать в стенах памятника архитектуры торговый центр или гостиницу.

Об этом исполняющий обязанности ректора Академии русского балета имени Вагановой сообщил в программе «Таманцев. Итоги».

Балетмейстер рассказал, что президент предотвратил рейдерский захват здания Академии, расположенной на улице Зодчего России в центральном районе Петербурга. Цискаридзе признался: только потом он осознал, насколько хорошо Путин знал об Академии.

«Я не мог себе представить, что он так подробно знает об Академии. Потом уже, когда я стал ректором, понял, что когда он (работал в мэрии — ред.), он расселял это здание и спасал от рейдеров, которые хотели выкинуть оттуда балет и навсегда это сделать торговым центром, гостиницей», - сообщил Цискаридзе.

Ранее он делился, почему все также одинок. Цискаридзе рассказал: он никогда не ставил цель жениться и боялся ответственности. Артист понимал, что ребенок и жена – «это колоссальная ответственность». Отказаться от сближения с кем-либо его заставила череда трагедий. За четыре года ушли из жизни многие близкие люди Цискаридзе.

«Я так не хотел и не хочу больше ни за что дома отвечать. Мне и так хватает ответственности», — признавался народный артист.