«Я не милый ей, а просто коллега»: Киркоров вспомнил, как Успенская клянчила у него вещи

Конфликт между Филиппом Киркоровым и Любовью Успенской по-прежнему не утихает. Артисты все еще предъявляют друг другу претензии в многочисленных интервью. Так, на YouTube-канале МУЗ певец вновь обратил внимание на коллегу и назвал ее попрошайкой, которая клянчит дорогие вещи.

Киркоров и Успенская поссорились из-за пластического хирурга Тимура Хайдарова. Поп-исполнитель яростно защищал любимого врача, а певица, наоборот, критиковала его за проделанную работу. Мнения других звезд относительно этой ситуации разделились.

В новом интервью Киркоров вспомнил об исполнительнице шансона и прошелся по ней. Певец назвал Успенскую попрошайкой, которая слишком пристрастилась к дорогим подаркам.

«Я дарил подарки и ей в том числе. Потом она посчитала это за должное, начала выклянчивать то, другое. Выклянчивала шмотки, подарки. Попрошайка. "Ой, милый, купи мне это". Я не милый ей, а просто коллега», — заявил Филипп Бедросович.

Ранее Киркоров откровенно рассказал, кого из российских артистов считает достойной себе заменой. В этот список попали Сергей Лазарев и Дима Билан.