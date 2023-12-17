«Я не люблю такое. Не оправдывайся»: Лера Кудрявцева обиделась на Алексея Глызина из-за песни

Певица Лера Кудрявцева является ведущей музыкального шоу «Суперстар». В очередном выпуске проекта на сцену вышел исполнитель Алексей Глызин с песней «Если ты уйдешь». После этого Кудрявцева задала артисту вопрос, ответ на которой ей очень не понравился.

Помимо Леры, исполнение лирической песней короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова оценивала Наташа Королева. Она, как и Кудрявцева, сидела в составе жюри. После окончания номера женщины поинтересовались у 69-летнего Глызина, кому тот посвятил эту трогательную песню.

Отвечая на вопрос, Алексей заявил, что спел песню для обеих. В итоге Кудрявцеву обидели слова исполнителя. Королева поддержала коллегу в этом мнении.

«Каждая женщина должна чувствовать, что поют ей одной. Я не люблю такое. Не оправдывайся», — резюмировала Лера.

Ранее сообщалось, что Кудрявцева убита горем из-за тяжелой потери. Певица скорбит из-за смерти Ары Мартиросяна.