«Я не лучшая мать. Прошу у них прощения»: за что звезда «Саши+Маши» Елена Бирюкова раскаивается перед детьми

Звезда сериала «Саша+Маша» Елена Бирюкова сделала неожиданное признание о воспитании детей. В интервью журналу «Теленеделя» актриса заявила, что не считает себя лучшей матерью и просит прощения у дочерей.

Елена Бирюкова признается: она до сих пор испытывает чувство вины перед детьми из-за того, что совмещала материнство и профессию. Из-за работы артистка не всегда должным образом уделяла внимание Александре и Аглае, за что искренне раскаивается перед девочками.

«Все время прошу прощения у своих дочерей, хотя они говорят, что я у них лучшая мать на свете, но нет… Конечно, актерские дети в этом плане больше страдают. Хотя, у меня есть много знакомых (не актеров), которые постоянно ездят в командировки или с утра до ночи на работе, посмотришь на тех же маникюрш, парикмахерш, косметологов, у них запись каждый день с 8 утра до 9 вечера», — поделилась звезда «Саши+Маши».

Актриса рада, что смогла выстроить теплые и близкие отношения со старшей дочерью. По словам Елены Бирюковой, для нее главное, чтобы Александра «была довольна» своей жизнью.

«Вот у нее на днях был день рождения, а мы его отметили все вместе у нас в доме. Главное, я рада, что могу назвать дочь своей самой близкой подругой», — отметила артистка.

Младшая наследница Елены Бирюковой сейчас переживает переходный возраст, но назвать ее трудным подростком актриса не может, хотя с Аглаей бывает непросто.

«Просто она уже начинает оказывать сопротивление, отстаивать свою позицию, ну и все сопутствующее — полениться, понудеть», — призналась Елена Бирюкова.

Ранее Елена Бирюкова призналась, что дружит с бывшими женами мужа и экс-супруга: «Нам нечего делить».