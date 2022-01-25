Елена Бирюкова: «Я дружу с бывшими женами мужа и экс-супруга. Мне нечего с ними делить»

Passion.ru: Елена, на днях состоится премьера второго сезона сериала «Девушки с Макаровым». Вы там играете жену Саламатина. Расскажите о ней.

Елена Бирюкова: В этом сезоне моя героиня появляется нечасто, но на ней завязана одна из сюжетных линий, кроме того, она привносит дополнительные юмористические моменты в сюжет.

Passion.ru: Многие актеры признаются, что соглашаются играть в сериалах не от простой жизни. Якобы эти проекты приносят больше денег и известности. Это так?

Елена Бирюкова: Как вам сказать… Это наша работа, как и съемки в рекламе, игра в театре. Что значит «приносят больше денег»? Игра в сериалах — не постоянная работа, а сезонная. В некоторых сериалах мы снимаемся по два дня, в некоторых — больше. Хорошо, когда выпадает главная роль — тогда есть шанс заработать приличные деньги.

Passion.ru: Каким вообще должен быть проект, чтобы вы согласились в нем участвовать? А какой сценарий отвергнете без раздумий?

Елена Бирюкова: Мне бы хотелось, чтобы это было талантливо написано, чтобы был интересный сюжет, хороший режиссер. Это идеальный вариант. Но в наше время, когда из-за пандемии закрываются театры и есть большая проблема с продажей спектаклей, приходится соглашаться на любую работу.