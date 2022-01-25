Елена Бирюкова: «Я дружу с бывшими женами мужа и экс-супруга. Мне нечего с ними делить»
Passion.ru: Елена, на днях состоится премьера второго сезона сериала «Девушки с Макаровым». Вы там играете жену Саламатина. Расскажите о ней.
Елена Бирюкова: В этом сезоне моя героиня появляется нечасто, но на ней завязана одна из сюжетных линий, кроме того, она привносит дополнительные юмористические моменты в сюжет.
Passion.ru: Многие актеры признаются, что соглашаются играть в сериалах не от простой жизни. Якобы эти проекты приносят больше денег и известности. Это так?
Елена Бирюкова: Как вам сказать… Это наша работа, как и съемки в рекламе, игра в театре. Что значит «приносят больше денег»? Игра в сериалах — не постоянная работа, а сезонная. В некоторых сериалах мы снимаемся по два дня, в некоторых — больше. Хорошо, когда выпадает главная роль — тогда есть шанс заработать приличные деньги.
Passion.ru: Каким вообще должен быть проект, чтобы вы согласились в нем участвовать? А какой сценарий отвергнете без раздумий?
Елена Бирюкова: Мне бы хотелось, чтобы это было талантливо написано, чтобы был интересный сюжет, хороший режиссер. Это идеальный вариант. Но в наше время, когда из-за пандемии закрываются театры и есть большая проблема с продажей спектаклей, приходится соглашаться на любую работу.
Фото: Фотот из личного архива Елены Бирюковой
Passion.ru: Вы вышли замуж за Илью Хорошилова после долгих лет совместной жизни. Почему вы так долго откладывали это важное событие? Что вообще для вас значит брак?
Елена Бирюкова: Я была замужем и за первым супругом, и за вторым, поэтому опыт официального замужества был для меня не нов. Что касается моего первого брака… В Советском Союзе, в первое постсоветское время это еще имело значение. Вообще каждый раз, выходя замуж, мы думаем, что это на всю жизнь. Так было и со вторым мужем. Решиться оформить отношения не всегда легко. Я не думала, что наши отношения с Ильей надо оформлять, в этом не было никакой необходимости. В конце концов, чтобы заселиться в гостиницу, не нужна справка, печать в паспорте не имеет значения, и она ничего не изменила в моей жизни.
Passion.ru: Все знают вашу необычную историю любви с мужем, а также историю вашей дружбы с его бывшей женой Екатериной Климовой. О вас впору сериал снимать. Трудно вам было наладить такие дружеские отношения? Кстати, отмечаете ли вы семейные праздники вместе или это уже слишком?
Елена Бирюкова: С Катей мы дружим. Почему бы нам не дружить? Мы играли в одном спектакле, мы вместе отмечаем праздники. Кстати, я общаюсь с женой и своего бывшего первого мужа. Нам нечего делить. Я, в принципе, очень хороший человек! (Смеется.) Со мной трудно быть в ссоре.
Фото: Фото из личного архива Елены Бирюковой
Passion.ru: Ваша старшая дочь Саша родилась, когда вам было 28 лет, а младшая Аглая, когда вам было уже за 40. Отличались ли ваши беременности? Какой совет вы могли бы дать тем, кто сомневается рожать в зрелом возрасте?
Елена Бирюкова: Да, отличались. В 28 лет женщине еще хочется строить карьеру, например. Мы с мужем оба были заняты творческими планами, поэтому заниматься и карьерой, и материнством было трудно. Сейчас я на это смотрю гораздо проще, не заморачиваюсь многими вещами. Я вернулась к съемкам, когда Аглае было два месяца, она сидела в гримерной с няней. У меня даже в контракте было прописано, что я буду кормить ее грудью каждые три часа. Если в тебе заинтересованы, то все прекрасно можно совместить.
А что касается советов, мне кажется, давать советы — плохая привычка. У каждого свои обстоятельства, каждый должен решать сам. Меня сильно поддерживал мой муж, который убедил меня в том, что рожать второго ребенка совершенно не страшно, что это было бы классно. Я ни на секунду об этом не пожалела.
Фото: Фото из личного архива Елены Бирюковой
Passion.ru: Елена, ваша фильмография такая же обширная, как и список театральных ролей. Но что вам ближе — кино или театр?
Елена Бирюкова: Это разные виды искусства, мне интересно заниматься и тем и другим. Здорово, когда есть баланс. Когда я играю только в театре, я мечтаю о кино, когда есть только съемки — мечтаю о театре.
Passion.ru: В наше время, когда знаменитости буквально на расстоянии вытянутой руки (в Instagram, например), жизнь актеров, моделей, спортсменов разглядывают под увеличительным стеклом. Вы не устаете от такого пристального внимания?
Елена Бирюкова: Я в свое время сделала выбор в пользу семьи, отошла от светской жизни и своего собственного пиара. Популярность сериала «Саша + Маша» утихла, такого уровня работы у меня больше не было. И сейчас мне комфортно. Публичное одиночество еще никто не отменял. Я могу находиться в публичном пространстве и не позволять людям приближаться ко мне, если я этого не хочу. И наоборот.
Passion.ru: Вы счастливый человек? Или вам чего-то не хватает для абсолютного счастья?
Елена Бирюкова: Да, я счастливый человек, чему очень рада. Я много над этим работала, провела внутреннюю работу над моим счастьем. Как у Козьмы Пруткова: «Хочешь быть счастливым — будь им».
Фото: личный архив Елены Бирюковой