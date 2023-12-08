«Я не купюра в 100 долларов»: девушка Тимати оправдалась за шубы

Девушка рэпера Тимати Валентина Иванова опубликовала фото в шубах и подверглась критике. Интернет-пользователи стали писать, что натуральный мех вышел из моды. На это модель заявила, что шубы ненатуральные, а она «не купюра в 100 долларов, чтобы нравиться всем».

На ответ Ивановой в соцсетях обратил внимание сайт Woman.ru.

Критика в Сети началась после публикаций модели: сначала она позировала у елки в пятнистой шубе с капюшоном. Потом снялась в шубе, похожей на окрас леопарда. Под постом Ивановой стали писать, что шубы «ужасны», а у девушки «есть внешность, но нет ума».

Прочитав комментарии, Иванова ответила, что не будет закрывать их, так как «ничего такого не сделала». Девушка Тимати считает, что счастливые и занятые люди не стали бы писать подобные «мерзости».

«Шуба, не шуба, тут все равно будет грязь… Я не купюра в 100 долларов, чтобы нравиться всем», - написала Иванова.

Ранее певица Наталья Гулькина заявила, что бесплатно раздает шубы подругам.