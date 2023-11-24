Певица Наталия Гулькина бесплатно раздает свои шубы подругам

Экс-солистка культовых поп-групп «Мираж» и «Звезды» Наталья Гулькина призналась, что бесплатно раздает свои шубы подругам. Она объяснила, в чем причина такой щедрости.

Всему виной оказалось вегетарианство. 59-летняя артистка призналась, что совесть не позволяет ей носить меховые изделия из норки, песца и других животных.

Щедрость певицы не знает границ. Недавно она подарила дорогущую норковую шубу с капюшоном из рыси своей подруге.

«Это роскошная шуба, которую я несколько лет назад покупала за сумасшедшие деньги. А сейчас все что есть у меня из натурального меха — я раздаю своим подругам», — призналась Гулькина в беседе с корреспондентом Пятого канала.

Ранее Наталия Гулькина сравнила блогера Даню Милохина с надувным шариком и посоветовала ему обзавестись мозгами. Также артистка не до конца уверена в дееспособности молодого человека. Она считает, что 21-летний юноша до сих пор является ребенком, которому бы следовало повзрослеть.