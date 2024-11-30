«Как я могу требовать гонорар?»: сколько заработали звезды за съемки в клипе Киркорова

Накануне прошла громкая презентация клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера». На мероприятии присутствовал практически весь звездный бомонд: Григорий Лепс, Михаил Галустян, Николай Басков, Андрей Малахов, Михаил Шуфутинский и многие другие. В ролике, как оказалось, снялись певицы Азиза и Анастасия Стоцкая. Артистки признались, что работали за еду.

Азиза сыграла одну из ролей в клипе, съемки которого проходили дома у короля поп-эстрады. Певица призналась, что знает Киркорова с 1988 года, поэтому сразу же ответила согласием на предложение поучаствовать в создании ролика. Ей понравилось, что на съемках организовали трехразовое питание.

К слову, в 90-х у артистов был роман. Азиза даже познакомила Киркорова с мамой — она благословила пару, как и родительница Филиппа. Но до свадьбы дело не дошло. После расставания звезды сохранили теплые дружеские отношения.

В клипе экс-супруга Примадонны снялась и Анастасия Стоцкая. Ей пришлось долго сидеть в клетке — этот опыт певице показался интересным.

Анастасия удивилась вопросу про гонорар за проделанную работу.

«Как я могу требовать гонорар, все было по-дружески. Я и так хорошо зарабатываю!», — приводит слова Стоцкой mk.ru.

Ролик длится целых 23 минуты. «Ребенок», по словам Киркорова, рождался очень тяжело, но артисту удалось преодолеть все трудности.

Напомним, Филипп Киркоров снова вернулся к темным длинным волосам. Вновь на смену имиджа он пошел ради своей музы Марго Овсянниковой.