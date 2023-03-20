«Я не худышка»: 43-летняя Анна Семенович ответила на обвинения в полноте

В далеком прошлом Анна Семенович считалась перспективной фигуристкой. Когда-то в паре с Романом Костомаровым она выиграла серебряную медаль на чемпионате России, однако затем их результаты пошли на спад. Вот почему мужчина вернулся к Татьяне Навке, а Анна ушла из фигурного катания и начала сольную карьеру. Спустя время Семенович потеряла спортивную форму, но сохранила при себе имеющийся шарм. Сегодня певица считается самой пышногрудой женщиной в отечественном шоу-бизнесе и нередко сталкивается с критикой фигуры. Сегодня знаменитость решила ответить всем негодующим.

Так, Анна поделилась откровенным фото в купальнике, на котором заметно, что она прибавила в весе. Однако певица не стесняется этого факта. По ее словам, быть женщиной с формами — прекрасно. Семенович любит себя и принимает свое тело.

«Да, я не худышка. Во мне есть харизма, сексуальность и лишние 7 кг. Хотя, кто сказал, что они лишние? Кто тот судья, который говорит, сколько надо весить женщинам?» — высказалась знаменитость.

К слову, многие фолловеры с восторгом отреагировали на заявление Анны и поспешили встать на ее защиту.

«Кому не нравится — пусть худеет сам. Вы шикарно выглядите, красотка», — написали пользователи Сети.

Ранее 40-летняя Анна Седокова столкнулась с подобной проблемой и в публичном пространстве признала себя толстой. Подробности читайте здесь.

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