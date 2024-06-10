«Я не хочу видеть людей»: актер Стас Ярушин обратился к фанатам

Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин обратился к поклонникам на своей странице в одной из социальных сетей. Артист по какой-то причине загрустил и заявил, что больше не хочет видеть людей.

Ярушин, судя по всему, поймал депрессивное настроение. Актер опубликовал пост в Сети и написал, что устал от людей. Стасу не хочется больше делиться с ними энергией и мыслями.

«Я не хочу видеть людей, делиться с ними энергией. Делиться своими мыслями. Не поймут. Мне надо побыть одному», — заявил Ярушин.

По словам актера, он больше не рассчитывает на понимание со стороны людей. Стас написал, что проходил подобные ситуации и знает, что не многие могу услышать чужие проблемы. Решение проблемы Ярушин видит в том, чтобы внутренне изменить себя с помощью прослушивания хорошей музыки и генерирования новых идей.

Ранее Ярушин заявил, что его расстроила первая серия нового сезона «Универа». По словам актера, зрителям просто нужно перетерпеть.