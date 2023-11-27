«Я не хочу работать»: беременная в четвертый раз жена Тарасова ответила на упреки

Модель Анастасия Костенко объяснила, почему так часто рожает детей. Сейчас жена футболиста Дмитрия Тарасова находится в ожидании четвертого малыша. Звезда соцсетей сняла шуточный ролик под песню «Я не хочу работать». Об этом сообщает WomanHit.ru.

Напомним, что Дмитрий и Анастасия воспитывают дочерей Милану, Еву и сына Алексея. Многие поклонники считают, что девушка слишком часто находится в «интересном положении», рожая и не давая организму нормально восстановиться. Критики стало еще больше, когда модель сделала операцию груди, а потом объявила о беременности.

Костенко активно ведет соцсети, а в День матери поделилась забавным роликом, на котором танцевала в вечернем платье. За кадром звучала песня Pizza и Зиверт под названием «Я не хочу работать». Таким, по ее мнению, видят ответ некоторые близкие и многие незнакомые люди.

Позже Анастасия честно призналась, что просто любит детей. А материнство ее очень радует.

«Да, иногда сложно. Да, от бессонницы и бессилия иногда хочется взвыть, но все это временно и растворяется в череде положительных событий, связанных с детьми», — поделилась звезда.

Костенко считает, что многие обесценивают материнский труд. Она призналась, что материнство приносит ее счастье, и она рада делиться опытом с другими.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Костенко вызвала волну негатива после того, как в очередной раз устроила откровенную фотосессию с округлившимся животом.