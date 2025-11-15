«Я не хочу»: почему певица Алсу скрывает лицо 9-летнего сына

Певица Алсу редко делится в личном блоге снимками с 9-летним сыном Рафаэлем, рожденным в браке с бизнесменом Яном Абрамовым, и всегда скрывает лицо наследника. По словам исполнительницы хита «Зимний сон», она покажет сына, когда он сам этого захочет.

«Много артистов, которые не афишируют своих детей. Вот и все. Я не хочу, именно потому, что это так сильно всех это интересует... Когда он сам захочет, тогда это случится», — приводит Super.ru слова Алсу.

Артистка также удивилась повышенному вниманию к внешности ее маленького сына. По ее словам, показывать детей или нет – это личное дело каждого.

Ранее Алсу призналась, что 2026 год она хочет встретить в кругу семьи. Певица откажется от выступления на новогодних корпоративах, несмотря на потерю прибыли.