Певица Алсу отказалась от новогодних корпоративов в пользу семьи. Об этом сообщает Kp.ru.

Алсу призналась, что 2026 год она хочет встретить в кругу семьи. Певица откажется от выступления на новогодних корпоративах.

«Не на работе. Не знаю, буду ли я дома или в ресторане, но это будет обязательно со своими родными и близкими. Не на работе. Я понимаю, что корпоративы это прибыльно, но я в этом году хочу побыть со своими детками», — заявила она.

Также певица, посетившая премию OK! Awards похвалила своих звездных коллег Ваню Дмитриенко и Zivert.

«Ой, мне очень нравится эта песня Зиверт. Панк. Классная, вообще офигенная. А Ванечка — это же наше солнышко, вырос на наших глазах», — рассказала Алсу.

