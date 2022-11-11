«Я не хочу обжалования»: скандального блогера Некоглая депортировали из России

9 ноября стало известно о задержании блогера Некоглая, который снял пародию на подвиг российского солдата. В тот же день Пресненский суд Москвы принял решение о его депортации в Молдавию, признав виновным в нарушении правил въезда в РФ. К слову, во время заседания молодой человек изъявил желание, чтобы это произошло скорее.

На лице блогера не было прежней веселости, да и его новый внешний вид лишь подтверждал смену настроения: в суде Николай Лебедев появился с обритой головой. «Я хочу, чтобы меня депортировали как можно быстрее. Не хочу обжалования», – произнёс со слезами на глазах юноша.

Случай Некоглая далеко не единственный, когда человек нарушил правила нахождения в чужой стране. На днях иностранная туристка разделась догола на фоне пирамид. Своим поступком девушка оскорбила местных жителей. Чем закончилась эта история – читайте в свежем материале.