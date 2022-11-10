Голая туристка возле пирамид вызвала скандал в Египте

7 ноября в Египте произошёл инцидент: иностранная туристка разделась догола на фоне пирамид. Своим поступком девушка оскорбила местных жителей.

Ради того, чтобы сделать фотографии, путешественница посетила район комплекса пирамид Гизы и сняла с себя всю одежду. Сотрудники службы безопасности потребовали незамедлительно прекратить съемку и заново одеться. Также охранник напомнил туристке, что подобное поведение является нарушением закона и оскорблением египетских традиций.

Как сообщает источник, девушке позволили покинуть археологическую зону без препятствий. После случившегося министерство туризма обратилось к иностранным гостям с призывом соблюдать правила, регулирующие посещение достопримечательностей и музеев страны.