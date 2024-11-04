«Я не хочу иметь никакого дела с шоу-бизнесом»: Алина Загитова ответила на обрушившуюся на нее критику

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова высказалась о критике в свой адрес и о выступлениях со знаменитостями на одной сцене. В беседе с Надеждой Стрелец для ее YouTube-канала фигуристка назвала себя своим «главным хейтером» и заявила, что не хочет иметь ничего общего с шоу-бизнесом.

После того, как 22-летняя Алина Загитова решила попробовать себя в качестве ведущей шоу «Ледниковый период», инфлюенсера и певицы, на нее обрушилась волна хейта. Кроме того, многие стали критиковать ее стиль, призывая вернуться к образу «маленькой, хрупкой девочки». Сама же спортсменка в разговоре с Надеждой Стрелец отметила, что лишь «ищет себя, свой стиль».

Однако основные претензии к фигуристке связаны с тем, что она пытается иметь отношение к шоу-бизнесу. В ответ на это Алина Загитова утверждает, что не думала об этом.

«Начнем с того, что я не хочу иметь никакого дела с шоу-бизнесом», — заявила спортсменка.

При этом свои выступления на одной сцене с певицами Zivert, с Люсей Чеботиной Алина Загитова назвала «экспериментом» и объяснила, что таким образом «еще раз вышла из зоны комфорта». Однако знаменитость призналась, что осталась «не очень довольна» выступлением с Zivert.

По словам фигуристки, она является своим основным хейтером.

«Есть обоснованная критика. Есть собственная критика. Вы думаете, я себя не критикую? Я самый главный хейтер себя. Я сделала работу над ошибками, и это самое важное», — подчеркнула Алина Загитова.

Ранее мы писали о том, что Алина Загитова ответила продюсеру Яне Рудковской, обвинившей ее в плагиате ледовой программы.