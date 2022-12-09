«Я не какой-то шоумен!»: Цискаридзе унизил Галкина* и заявил о его ничтожности перед ним

После эмиграции Максима Галкина*(признан иноагентом на территории РФ) программу Первого канала «Сегодня вечером» стал вести Николай Цискаридзе. Однако при нем проект претерпел многие изменения. Артист решил рассказать, почему так произошло, а также почему не желает идти по стопам своих коллег.

По словам Цискаридзе, он изначально решил, что будет вести передачу в спокойном ключе, так как все то, что он говорит с экранов, имеет огромное значение во всем мире, чего нельзя сказать о Галкине*. Он поделился, что, по-своему, уважает комика, но мужу Пугачевой неизвестно, какого иметь такой социальный статус и авторитет, как у него.

«Я не только в России, я вообще в мире занимаю другое положение. Я не какой-то шоумен — я человек, заработавший международное признание на совсем другой орбите», - заявил Цискаридзе.

Народный артист очень тщательно подбирает слова, которые произносит на публику, так как все его реплики потом будут обсуждаться в международной прессе, в том числе в «The New York Times», «Financial Times» и «Le Figaro». По словам Николая, Максиму Галкину* такое даже не снилось.

Ранее стало известно об очередном выходе в свет Аллы Пугачевой и Максима Галкина* в Израиле.

*(Признан иноагентом на территории РФ)