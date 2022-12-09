Любовные ласки Пугачевой и Галкина* показали на огромном экране во время концерта Би-2

Алла Пугачева и Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) снова вместе вышли в свет в Израиле. На этот раз звездные супруги посетили концерт группы «Би-2» в Тель-Авиве.

Зал был полон фанатов музыкантов, и среди них оказались Примадонна с шоуменом. Их появление произвело настоящий фурор. Пугачевой и Галкину* не давали прохода поклонники. У них просили автографы и совместные фотографии. Всего за пару минут пара смогла затмить хедлайнеров мероприятия и перенять у группы на сцене все внимание.

Но «Би-2» это нисколько не задело. Напротив, они тоже решили поддержать всеобщий ажиотаж на фоне появления знаменитой четы и вывели их изображение на большой экран, который находился на сцене. Алла Борисовна с мужем оказались рады такому вниманию и с удовольствием позировали на камеру. Они приветствовали зрителей и мило обнимались, пока их снимали.