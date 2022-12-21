«Я не из тех, кто имитирует оргазм»: Лолила поделилась интимными подробностями жизни с поклонником

Недавно в Сети появилась информация, что сердце Лолиты занято. Сообщалось, что настойчивый поклонник так отчаянно ее добивался, что в какой-то момент певица сдалась и позволила себе влюбиться в него. И в эфире «МУЗ PRO-НОВОСТИ» артистка, наконец-то, дала официальное подтверждение своим новым отношениям.

59-летняя Лолила радостно заявила: «У меня не только сердце, у меня весь ливер занят!» Причем она уверяет, мужчина надежный и не дает повода сомневаться в себе. Да и если поклонник начнет позволять себе лишнего, у артистки есть, кому ее защитить. Например, молодой музыкант Коста Лакоста, с которым ей ранее тоже приписывали роман. Правда, эти домысли Милявская сразу опровергла. Она заявила, что их связывают только дружеские отношения, и она уверена, что артист за нее может «дать в глаз» кому угодно.

Также певица заверила, что не только в романтическом плане, но и в сексуальном у нее все в порядке. По словам Лолиты, она никогда не имитирует оргазм, и в своем возрасте она может дать фору более молодым. «Я не из тех, кто имитирует оргазм. С возрастом все лучше, потому что у тебя есть опыт. Если рядом с тобой умный человек, то все совершенно другое — интересней и качественней. В мои 59 это круче, чем в 40 и 35. Это огромная дорога, все зависит от того, как ты к ней подходишь», - считает Милявская.

Ранее Лолита высказалась о современной моде и заявила, что «будущее за сумасшедшими».