Будущее за сумасшедшими: Лолита Милявская запускает модный блог

Знаменитая певица продолжает удивлять.

Недавно Лолита опубликовала в своей социальной сети видео, где она объявляет о старте авторского блога.

Здравствуйте, я решила завести модный блог. Буду рассказывать о последних трендах. Первый модный совет - носите корону. Она подойдет всем. Это - последний писк моды, - делится певица своими соображениями.

Носить корону, по словам артистки, было модно всегда. Милявская уверяет, в этом уверен даже любимый её дизайнер и историк стиля Александр Васильев.

Он говорит, что за такими трендами будущее, - цитирует Лолита авторитетное мнение Васильева, - ну, в общем, будущее - за сумасшедшими.

Насколько видео шуточное пока сказать сложно. С одной стороны, записано оно в кабине лифта, с другой - в кадре дива выглядит весьма выдержанно, хоть и слегка... винтажно. Старомодный пуховик в клетку, как бы сказали в Милане "Sooo Last season".