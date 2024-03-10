«Я не имею привычки хранить что-то на черный день»: дочь Юлии Началовой раскрыла свои траты в месяц

Дочь Юлии Началовой Вера Алдонина рассказала журналистам, сколько денег тратит в месяц и на что они уходят. Оказалось, что 17-летняя девушка не имеет привычки откладывать на черный день и расходует всю имеющуюся сумму.

Алдонина в рамках передачи «Ты не поверишь!» на НТВ призналась, что зарабатывает деньги с концертов и частных мероприятий. При этом данные источники дохода нельзя назвать стабильными. Также дочь Началовой финансово поддерживают бабушка и дедушка.

Карманные расходы, по словам Веры, обычно уходят на укладку, маникюр и одежду. Время от времени девушка перемещается на такси, но чаще ездит на общественном транспорте. Сбережений у Алдониной никаких нет.

«Я не имею привычки хранить что-то на черный день, потому что этого черного дня может и не быть», — поделилась Вера.

Ранее дочь Началовой озвучила причину, по которой ее мать отказалась от ампутации. Певица не захотела лишаться конечности из-за боязни потерять красоту.