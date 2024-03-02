Дочь Юлии Началовой озвучила причину, по которой ее мать отказалась от ампутации

Дочь Юлии Началовой рассказала об отказе матери от ампутации ради красоты. Об этом она призналась в шоу «Эксклюзив».

Вера Алдонина, которая является дочерью покойной певицы Юлии Началовой, рассказала, почему ее мать отказалась от ампутации ноги, на которой настаивали медики.

По словам девушки, певица болезненно относилась к замечаниям о своей внешности.

«Для нее была важна целостность образа, чтобы ее считали красивой», — объяснила она.

Дочь певицы добавила, что на такое восприятие жизни Началовой повлияли токсичные отношения, анорексия и булимия.

Вера также вспомнила о моменте, когда узнала о смерти матери. По ее словам, в тот момент она возвращалась из заграничной поездки — в аэропорту ее встречал отец, который и рассказал о случившемся.

«Не могу осознать, как ему сложно тогда было подобрать слова. Я тогда думала, что маму выписали, и мы едем домой, я скоро ее увижу», — вспомнила она.

Напомним, Юлия Началова скончалась в 2019 году из-за гангрены ноги, которая началась после незначительной травмы и самостоятельного лечения. Певица до последнего не давала согласия на ампутацию — операцию провели лишь после того, как Началову ввели в медикаментозный сон, однако было уже слишком поздно.

Ранее мы писали о том, что дочь певицы Юлии Началовой рассказала о пятилетней жизни без матери.