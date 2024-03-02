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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 марта 2024, 18:02
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Дочь Юлии Началовой озвучила причину, по которой ее мать отказалась от ампутации

Дочь Юлии Началовой рассказала об отказе матери от ампутации ради красоты.
Дочь Юлии Началовой озвучила причину, по которой ее мать отказалась от ампутации

© Starface.ru

Дочь Юлии Началовой рассказала об отказе матери от ампутации ради красоты. Об этом она призналась в шоу «Эксклюзив».

Вера Алдонина, которая является дочерью покойной певицы Юлии Началовой, рассказала, почему ее мать отказалась от ампутации ноги, на которой настаивали медики.

По словам девушки, певица болезненно относилась к замечаниям о своей внешности.

«Для нее была важна целостность образа, чтобы ее считали красивой», — объяснила она.

Дочь певицы добавила, что на такое восприятие жизни Началовой повлияли токсичные отношения, анорексия и булимия.

Вера также вспомнила о моменте, когда узнала о смерти матери. По ее словам, в тот момент она возвращалась из заграничной поездки — в аэропорту ее встречал отец, который и рассказал о случившемся.

«Не могу осознать, как ему сложно тогда было подобрать слова. Я тогда думала, что маму выписали, и мы едем домой, я скоро ее увижу», — вспомнила она.

Напомним, Юлия Началова скончалась в 2019 году из-за гангрены ноги, которая началась после незначительной травмы и самостоятельного лечения. Певица до последнего не давала согласия на ампутацию — операцию провели лишь после того, как Началову ввели в медикаментозный сон, однако было уже слишком поздно.

Ранее мы писали о том, что дочь певицы Юлии Началовой рассказала о пятилетней жизни без матери.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Шоу «Эксклюзив»
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Юлия Началова
ампутация
звездные дети