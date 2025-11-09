«Я не имел ничего против»: Отару Кушанашвили платили за публичные оскорбления звезд в эфире

Шоумен Отар Кушанашвили признался, что получал деньги за публичные оскорбления звезд. В эфире шоу «Ностальжи» на VK Видео журналист раскрыл подробности своей работы в программе «Акулы пера».

Одним из самых ярких и скандальных ток-шоу 90-х годов в России стало стали «Акулы пера». Вспоминая о работе над проектом, Отар Кушанашвили рассказал: его задача заключалась не в том, чтобы задавать вопросы гостям, а в том, чтобы оскорблять их. По словам телеведущего, он получал хорошие деньги за унижения звезд в эфире.

При этом Отар Кушанашвили отметил: эта деятельность не имела ничего общего с журналистикой в ее традиционном смысле. Шоумен заверил, что не испытывал личной неприязни к приглашенным артистам, среди которых однажды оказался и Валерий Леонтьев.

«Мне платили деньги… Я не знал даже, кто придет. Я не имел ничего против несчастного Валерия Леонтьева», — поделился Отар Кушанашвили.

Примечательно, что ранее журналист публично «прошелся» по певцу и заявил, что Валерий Леонтьев «в свои 177 лет не помнит, кто он такой» и «не узнает себя в зеркале».

Ведущий «Ностальжи» Роман Косицын пошутил, что Отар Кушанашвили «теперь занимается оскорблением всех бесплатно». В ответ на это телеведущий рассмеялся.

Ранее Отар Кушанашвили вспомнил о драке с Александром Абдуловым после того, как обругал актера: «Он так ударил, что я, кажется, пролетел через весь вестибюль».