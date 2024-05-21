«Я не идеальный отец»: Владимир Пресняков публично поздравил уехавшего в США сына с днем рождения

Певец Владимир Пресняков публично обратился к сыну Никите, уехавшему в США, в день его 33-летия. Исполнитель хита «У тебя есть я» поздравил наследника с днем рождения в личном блоге и признался, что не считает себя идеальным отцом.

«Никита, сыночек мой, тебе сегодня 33. Каждый раз я хочу объять необъятное и подарить тебе всю свою любовь. И знаешь, наверняка я не идеальный отец, но у меня точно офигенно крутой, самый старший мой сын! Очень тебя люблю! С днем рождения!» — написал Владимир Пресняков.

Никита Пресняков родился в Лондоне 21 мая 1991 года в семье Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте. Артисты разошлись, когда их сыну было шесть лет. Певец признавался, что чувствует свою вину перед сыном, поскольку не уделял ему достаточно внимания в детстве и не был рядом тогда, когда мальчик в нем нуждался.

Звездный наследник пошел по стопам родителей и стал заниматься творчеством. Никита Пресняков основал свою рок-группу MULTIVERSE, солистом которой является с 2015 года. В сентябре 2022 года певец улетел из России и с тех пор живет в США вместе с супругой, моделью Аленой Красновой, на которой женился в 2017 году.

В настоящее время Никита Пресняков выступает в США с концертами в небольших заведениях, а также занимается съемкой клипов для артистов под творческим псевдонимом Nick Pres.

Напомним, когда певец покинул Россию в 2022 году и обосновался в США, появилась информация о том, что он даже получил американское гражданство, однако Никита Пресняков опроверг эти слухи. Более того, музыкант заявлял, что думает о возвращении в Россию.

Ранее мы писали о том, что живущий в США Никита Пресняков рассказал о работе в России.