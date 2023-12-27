Уехавший в США внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков рассказал о работе в России

Известный российский актер и певец Никита Пресняков, который уже более года проживает вместе с супругой в США, рассказал о работе на родине. Соответствующий пост он разместил в личном Telegram-канале.

По словам артиста, он вместе с экс-гитаристом его группы MULTIVERSE написал музыку для фильма «Триггер» режиссера Александры Ремизовой. Главную роль в картине исполнил Максим Матвеев.

«Так что бегом смотреть фильм! Он очень кайфовый и круто снят!», - заявил внук Аллы Пугачевой.

В то же время Пресняков не стал раскрывать свой гонорар за написание музыки для киноленты. Как пишут различные СМИ, в США музыкант и его избранница живут в роскошных апартаментах небоскреба под названием Twenty Five Murray Street на нью-йоркском острове Манхэттен. Стоимость подобной недвижимости составляет порядка 2,5 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Никита Пресняков неожиданно уехал из США в Казахстан.