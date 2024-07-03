«Я не готов к таким экспериментам»: Стас Пьеха отказался петь дуэтом с Ольгой Бузовой

Стас Пьеха признался, что не хочет петь дуэтом с Ольгой Бузовой. Об этом он заявил в интервью на YouTube-канале FAMETIME TV.

Журналистка Лаура Джугелия взяла интервью у Стаса Пьехи. Она поинтересовалась, почему певец не поет дуэтом с молодыми артистами. Пьеха заявил, что с удовольствием отдает для перепевки свои хиты другим исполнителям. Но сам пока не готов к подобному. Среди тех, с кем он хотел бы исполнить совместные песни, оказались Мари Краймбрери и Миа Бойка.

Однако когда журналистка предложила спеть артисту дуэтом с Ольгой Бузовой, Пьеха замешкался.

«Я пока не готов к таким экспериментам. Я не критикую, я не подвергаю никаким сентенциям, боже упаси. Я знаю, что ей интересуются. Я видел, как за ней бегают толпы. Значит это имеет место быть. Но в качестве певицы, с которым я бы хотел спел на сегодняшний день — пока что нет», — признался он.

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