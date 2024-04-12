«Нам очень комфортно вдвоем»: Соседов рассказал, почему живет с 88-летней мамой

55-летний музыкальный критик Сергей Соседов живет с пожилой мамой. Он объяснил, почему не собирается съезжать от родительницы, несмотря на солидный возраст.

Маме Сергея Соседова — 88 лет. Женщина выполняет все бытовые дела по дому: готовит еду, убирает, стирает. Также она ежедневно разгадывает японские судоку повышенной сложности.

«Нам очень комфортно вдвоем, — цитирует Соседова портал PROZVEZD. — Такую маму, как у меня, еще поискать! Она — не только мама, но и друг. Мы поддерживаем друг друга, и всегда это было. Потому что мы — одна семья».

Поклонники телеведущего считают, что совместное проживание с мамой мешает ему наладить личную жизнь. Но Сергей уверяет: это никак не влияет на его отношения. На эту тему музыкальный критик распространяться не любит.

После ухода из программы «За гранью» Соседов выступает в качестве эксперта на различных шоу. В том числе, в программе Андрея Малахова.

Ранее Соседов прокомментировал возможный уход со сцены певицы Полины Гагариной. Он считает, что артистка еще не сказала своего «большого слова» и не надоела зрителям.