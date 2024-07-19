«Я не глупая»: Надежда Сысоева отреагировала на шквал негатива в ее адрес

Надежда Сысоева резко высказалась по поводу негатива, с которым она столкнулась после съемок в реалити.

Звезда шоу Comedy Women появилась в новом сезоне шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» вместе со своим партнером Сашей Стоуном. Чтобы задержаться в проекте, паре пришлось начать плести интриги и продумывать стратегию, что не очень понравилось некоторым участникам их команды.

После выхода реалити на телевидении Надежда стала получать в свой адрес большое количество негативных высказываний и оскорблений как от обычных зрителей, так и от звездных коллег. Однако сама актриса к этому относится положительно, ведь было бы хуже, если бы ее игра не вызвала никаких эмоций у публики. Сысоева заверила, что ей не хотелось притворяться в борьбе за победу. Она показала всем, что ее можно назвать сильной девушкой, несмотря на приписанный ей образ.

«Это, наоборот, хорошо. Меня бы больше напугало, если бы мы столько выражали эмоций, столько потратили физических и моральных сил и после этого не получили ничего... На проекте мне представилась возможность показать людям, что я не глупая и умею постоять за себя», — высказалась юмористка в эфире шоу «Утро. ТНТ».

Надежда Сысоева также не отрицает, что моментами ее поведение в реалити «Выжить в Дубае» было неуместным.