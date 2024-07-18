«Боже, это реально я?!»: оскандалившаяся Надежда Сысоева высказалась о своем поведении

Юмористка Надежда Сысоева рассказала, что после шоу «Выжить в Дубае» решила держать язык за зубами. Так она объяснила сцену ревности, которую устроила из-за появления на проекте певицы Анны Седоковой.

Сысоевой показалось, что 41-летняя экс-солистка группы «ВИА Гра» оказывает знаки внимания ее возлюбленному, блогеру Саше Стоуну. Который, к слову, после завершения шоу разорвал с ней отношения.

«Да, там есть что-то не очень приятное. Ты смотришь на себя со стороны, потом думаешь: "Боже, это реально я?!", но чему меня научил проект, так это точно держать язык за зубами, думать, о чем ты говоришь», – разоткровенничалась артистка в программе «Утро. ТНТ».

Она также пояснила, что в Дубае они с Сашей Стоуном создали коалицию с Оксаной Самойловой и рэпером Джиганом, постепенно выдавливая из игры одиночек. Именно поэтому, по словам Сысоевой, на голосовании всегда отправляли на испытания Викторию Боню.

«Мы не хотели терять мужскую силу на больших испытаниях, поэтому на малое испытание отправляли Вику Боню... Не скажу, что мы там стали лучшими друзьями. Вика очень хитрый, опытный игрок, провокатор», — поделилась Сысоева.

Ранее Виктория Боня упрекнула членов звездной команды, блогеров Оксану Самойлову, Сашу Стоуна, Торнике Квитатиани, рэпера Джигана и юмористку Надежду Сысоеву в недостойном поведении. Блогер призналась, что ей было некомфортно находиться в этом коллективе.