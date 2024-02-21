«Я не ем кинокорм»: 55-летняя Валерия поделилась секретом стройной фигуры

Известная певица Валерия заявила, что предпочитает не употреблять сладкую и жирную пищу. Об этом она рассказала в интервью Пятому каналу.

По словам 55-летней артистки, она тщательно следит за своей фигурой. В частности, звезда занимается йогой и соблюдает здоровое питание. При этом даже во время работы на съемочной площадке она умудряется находить для перекуса те продукты, которые входят в ее рацион.

«У меня всегда с собой какие-нибудь боксы, их из дома беру. Если даже нет, я всегда найду, что съесть здоровое, нормальное. <…> Я не ем кинокорм», — поделилась Валерия.

Исполнительница также отметила, что не является сладкоежкой. В то же время она может позволить себе съесть какое-то лакомство в умеренных количествах. Певица добавила, что в их семье за сладкое отвечает муж Иосиф Пригожин.

«По нему видно», — в шутку уточнила Валерия.

Вдобавок знаменитость призналась, что может организовать себе прием пищи на ночь.

Ранее Иосиф Пригожин вспомнил, как его жена, певица Валерия обиделась на него из-за шоу «Маска».