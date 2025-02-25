«Я не доживу до 30»: звезда шансона Катя Огонек напророчила свою смерть

Звезда русского шансона Катя Огонек (настоящее имя — Кристина Пенхасова) ушла из жизни на пике карьеры, когда ей было всего 30 лет. Как оказалось, исполнительница хита «Я ревную тебя» могла предчувствовать трагический конец, а однажды ненароком напророчила свою смерть. Об этом в эфире программы «Основано на реальных событиях» на НТВ рассказала телеведущая Ксения Стриж.

Ксения Стриж, которая была очень близко знакома с Катей Огонек, вспомнила, как та однажды пришла поздравить ее с 35-летием. Тогда телеведущая заметила, как певица изменилась внешне — она была бледной, и многое можно было увидеть в ее глазах. Во время разговора о возрасте звезда шансона, сама того не ведая, предсказала свою смерть.

«Я-то до 30 не доживу, это же так много», — заявила тогда Катя Огонек.

Страшное пророчество сбылось, и 24 октября 2007 года артистки не стало в возрасте 30 лет от отека легких и острой сердечной недостаточности, вероятно, вызванных циррозом печени. Многие не могли поверить в официальную причину смерти Кати Огонек: появились слухи о том, что к ее уходу может быть кто-то причастен. Однако знакомые певицы считают, что ее могло погубить пристрастие к алкоголю.

Продюсер Владимир Чернов, работавший с Катей Огонек, отметил, что в последние годы жизни у нее было много проблем со здоровьем «на фоне алкоголизма».

«У нее все болезни, которые были (панкреатит, эпилепсия), — это все было приобретено под конец жизни уже. Последние три года оно уже ярко очень проявлялось. Это все на фоне алкоголизма, конечно», — подчеркнул продюсер.

Мать артистки уверена, что все обвинения в адрес ее дочери беспочвенны. По словам Тамары Ивановны, Катя Огонек «была у нее здоровым ребенком».

«Вы понимаете, мне просто смешно! Я не знаю… Мне так и хочется сказать: „Вы ей наливали, выпивали с ней?“ Ну, людям же хочется поговорить-то, понятно», — высказалась мать певицы.

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