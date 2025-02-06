Нашел пять предсмертных записок: шансонье Жека винит себя в кончине жены

Шансонье Евгений Григорьев, больше известный как Жека, до сих пор не может смириться с уходом жены Елизаветы. Оказалось, что уже после ее кончины он нашел пять оставленных ею предсмертных записок.

Супруги певца не стало в 2023 году. Решение уйти из жизни она приняла сама, пока Жека был на гастролях. На тот момент женщине было всего 37 лет. Когда музыкант узнал о случившемся, он сразу же отправился домой, где его ждала оставшаяся без матери дочь.

В эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1» Григорьев признался, что, приехав домой, он обнаружил предсмертные записки жены. Всего их было пять, на некоторых стояли даты. Последнюю Елизавета написала за неделю до кончины.

«В моей смерти прошу никого не винить. Лиза Крапивина», - было указано в записке.

Несмотря на то, что уже прошло много времени, Жеке все еще тяжело смириться со смертью Елизаветы. По его словам, во многом в самый тяжелый период ему помогала дочь.

«Мне кажется, что я мог сделать больше. Я мог бы находиться каждую минуту рядом с ней. Постоянно ее контролировать. Но, к сожалению, жизнь наша устроена так, что мы не можем этого делать», - сожалеет Жека.

Ранее шансонье Жека исполнил на концерте песню о погибшей жене.