«Я не для этого»: Катя Лель призналась, что не будет нянчиться с внуками

Заслуженная артистка РФ Катя Лель призналась, что пока не задумывалась о внуках, так как ее дочери всего 15 лет. Исполнительница хита «Мой мармеладный» подчеркнула, что не планирует нянчиться с детьми.

«Доченька, ты не думай, что твоя мама, творческой профессии, может осесть дома и нянчить твоих внуков. Нет. Это не я. Говорю сразу. Я не для этого», — поделилась исполнительница в интервью Наталье Подольской.

При этом 50-летняя Катя выразила готовность путешествовать с внуками, когда они смогут быть самостоятельными.

Напомним, что Катя Лель развелась с мужем, бизнесменом Игорем Кузнецовым в конце 2023 года.

Ранее артистка рассказала, что свекровь поддержала ее во время скандального развода. Кроме того, она выразила мнение, что бывший супруг мог бы уделять больше внимания их дочери Эмилии, а также помогать ребенку материально.

Также Катя Лель рассказала, что ей приснился вещий сон, из которого она узнала срок окончания спецоперации на Украине. По словам исполнительницы хита «Мой мармеладный», Россию вскоре ждет победа.