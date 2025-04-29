«Я не делаю наставлений, чтобы не быть виноватой»: Анастасия Волочкова сделала заявление после свадьбы дочери

Свадьба единственной дочери Анастасии Волочковой стала одним из самых обсуждаемых событий в шоу-бизнесе. Поговаривали, что балерина подралась с зятем и повздорила со своей крестной. В беседе с Teleprogramma.pro танцовщица ответила на распространившиеся слухи и сделала заявление.

По словам Анастасии Волочковой, торжество прошло «камерно, красиво, интересно». Сообщалось, что артистка покинула свадьбу дочери из-за конфликта и драки с женихом. Сама балерина утверждает никаких разборок не было. Также танцовщица опровергла слухи о ссоре с крестной, которая, как она заявила, таковой не является: «Это мамина подруга. Почему ее все так называют? Это неправда».

Знаменитость также сделала заявление о совместной жизни молодоженов. Анастасия Волочкова заявила, что не намерена вмешиваться в отношения Ариадны и Никиты. Балерина уверена: пара сможет вместе «подняться» и «создать свой быт».

«Нет, я не собираюсь участвовать в семейной жизни Ариадны и Никиты, потому что они взрослые люди. Они вместе будут расти, создавать свой быт, свою жизнь. Вместе будут подниматься и зарабатывать деньги! Я искренне им этого желаю. Поэтому все будет прекрасно! Никакими наставлениями я не занимаюсь, чтобы не быть виноватой, если дам какой-то не тот совет. Я уверена, что Ариадна и Никита — умные люди, любящие друг друга», — отметила Анастасия Волочкова.

Артистка заверила: для нее самое главное — видеть «счастливые глаза» дочери, в 19 лет создавшей семью «на всю жизнь». Напомним, свадьба Ариадны Волочковой и Никиты Григоряна состоялась 26 апреля в особняке И.К. Мясникова в Санкт-Петербурге. Пара обручились еще в Москве, а на днях обвенчалась.

Ранее мы писали о том, что Анастасия Волочкова раскрыла, почему ушла со свадьбы дочери: «Я просто в шоке».