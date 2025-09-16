«Я не чувствую свою вину»: Полина Диброва заявила, что не уводила мужа у подруги

Полина Диброва впервые подробно прокомментировала свой роман с 50-летним миллиардером Романом Товстиком, ради которого ушла от мужа, телеведущего Дмитрия Диброва. Она заверила, что не уводила из семьи отца шестерых детей, и возложила всю вину на жену любовника Елену Товстик, с которой ранее дружила.

По словам Полины, в семье у Романа и без нее все было плохо, поэтому развод бы состоялся и без ее вмешательства.

«Развод бы состоялся и без этого. Мы дали себе какое-то разрешение на чувства, потому что понимали, что это неминуемо… Я не чувствую свою вину. Я живу спокойно… Я человек честный, искренний, я бы никогда не пошла на это. Кому-то сделать больно я не готова. Мне проще себе сделать больно», — поделилась Диброва в интервью Лауре Джугелия.

Полина рекомендовала жене любовника разобраться в себе и понять, почему мужчина ушел от нее. Диброва выразила уверенность, что увести мужчину из семьи, где его любят, невозможно.

«Ты можешь сколько угодно быть в любовницах, но вот так взять и увести мужчину. Это что с ним нужно сделать?» - задалась вопросом модель.

В качестве примера Полина привела себя. Она заверила, что 65-летний Дмитрий Дибров никогда бы ее не бросил, потому что она занималась им и была честна. При этом, Полина добавила, что искренне сочувствует Елене и пожелала ей поскорее отпустить ситуацию.

«Это трагедия в двух семьях. Но это не связанные трагедии. У нее своя трагедия, у меня своя», - заключила Диброва.

Ранее сообщалось, что телеведущий Дмитрий Дибров 25 сентября официально оформит развод с женой Полиной, с который прожил 16 лет. Паре удалось достичь мирового соглашения ради троих общих детей.