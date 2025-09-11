«Он на нее ничего так и не переписал»: Дмитрия и Полину Дибровых разведут 25 сентября
© East News
Телеведущий Дмитрий Дибров 25 сентября официально оформи развод с женой Полиной, с который прожил 16 лет. Паре удалось достичь мирового соглашения ради троих общих детей.
Как рассказали Kp.ru в окружении супругов, 11 сентября в суде состоялась окончательна беседа по разводу. Все вопросы с разделом имущества также удалось решить.
«На самом деле, Диме и Полине делить особо нечего. Большая вилла, где сейчас проживает Дибров, была куплена еще до брака. После свадьбы он подарил жене кабриолет. Вот и все имущество. Он на нее ничего так и не переписал», - сказал собеседник издания.
Он отметил, что Полина решила не ругаться публично и просто арендовала дом недалеко от особняка Диброва. Сейчас она проживает там вместе с тремя детьми, которые при желании в любое время навещают отца.
По словам адвоката Ирины Кузнецовой, представляющей интересы Полины Дибровой, бывшим супругам удалось уладить разногласия, и в итоге каждый остался с тем, с чем хотели остаться.
«Если бы кто-то из сторон был недоволен договоренностями, очевидно, мы бы оказались в суде и там решали спор», - заверила Кузнецова.
Напомним, новым избранником 36-летней Полины оказался друг семьи Роман Товстик. Ради жены Диброва 50-летний миллиардер оставил супругу Елену Товстик и шестерых детей. Расставание происходит с громкими скандалами и взаимными публичными обвинениями.
Ранее сообщалось, что «молчание» Дмитрия Диброва прописано в мировом соглашении. Телеведущий пошел на такое условие, поскольку сохранил финансы и имущество после развода, хотя мог лишиться половины.