«Я не была на похоронах, не хотела унижения»: Виталина Цымбалюк-Романовская вспомнила об Армене Джигарханяне

Виталина Цымбалюк-Романовская впервые за долгое время откровенно рассказала о совместной жизни с Арменом Джигарханяном. В эфире программы «Малахов» на канале «Россия 1» пианистка раскрыла подробности последних лет актера и призналась, что до сих пор не верит в его смерть.

Бывшая жена Армена Джигарханяна с теплотой вспоминает о нем спустя почти пять лет после ухода артиста. Виталина Цымбалюк-Романовская признается: ей было тяжело наблюдать, как угасает супруг, поэтому их развод стал для нее «облегчением».

«Оказалось, что его инсульты — не самое страшное. Деменция, которая развивалась у Армена Борисовича за последние восемь лет, куда хуже. Но я не хотела ему об этом говорить. <…> Более того, я осознала, что наше расставание стало для меня облегчением — я не хотела быть вдовой, не желала возить инвалидную коляску», — заявила экс-супруга режиссера.

По словам артистки, она до сих пор тоскует по бывшему мужу и не до конца осознает, что его больше нет. Виталина Цымбалюк-Романовская призналась: именно из-за этого она ни разу не приходила к нему на кладбище. При этом пианистка видела памятник на могиле Армена Джигарханяна на фото и не оценила его.

«Я не была на похоронах, не хотела переживать… какое-то унижение, что ли. Думаю, он бы это понял и одобрил. Памятник видела лишь на фотографиях, не хочу никого обидеть, но мне кажется, что образ не похож совсем. Скульптура некрасива эстетически», — отметила Виталина Цымбалюк-Романовская.

Армен Джигарханян ушел из жизни 14 ноября 2020 года в возрасте 85 лет в результате остановки сердца из-за болезни почек и отека организма. Актера похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой, которая погибла в 23 года.

«Для Армена Борисовича ее уход стал трагедией, он не успел с ней пожить. Ведь когда Лены не стало, он был востребован: постоянные спектакли, гастроли. Уже потом ему театр заменил отсутствие ребенка. Он находился там сутками», — рассказала бывшая жена Армена Джигарханяна.

Ранее Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла, почему не родила детей от Армена Джигарханяна.