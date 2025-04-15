Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, почему не родила детей от Джигарханяна

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, почему не родила детей от актера Армена Джигарханяна. Звезда призналась в интервью Клео.ру, что у мужчины были проблемы со здоровьем, поэтому мысли о наследниках отошли на второй план.

Женщина была счастлива с артистом 17 лет и заботилась о нем. Но она говорит, что о детях речи не шло, так как актер начал испытывать серьезные проблемы со здоровьем.

«Ему театр заменил детей, а мне детей заменил сам Армен Борисович», – поделилась пианистка.

46-летняя Цымбалюк-Романовская смогла осуществить мечту и стать мамой. Она захотела слышать в доме детский смех. У нее нет мужа и родителей, но была потребность о ком-то заботиться. Теперь у нее есть малышка, которую она возит с собой в машине и включает классическую музыку.

Виталина добавила, что собирается воспитывать ребенка с уважением к индивидуальности. Она не хочет брать на работу нянь, а планирует ухаживать за малышкой самостоятельно.

Ранее мы писали о том, что Виталина Цымбалюк-Романовская впервые раскрыла имя дочери.