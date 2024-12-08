«Я не был желанным ребенком»: Александр Ревва рассказал о сложных отношениях с матерью

Актер и певец Александр Ревва посетил «Песню года» и откровенно рассказал о непростых отношениях с матерью. В беседе с журналистами артист признался, что за 20 лет Любовь Николаевна так и не приняла его жену и делает все, чтобы он не был счастлив. Об этом пишет StarHit.

Александр Ревва уже 17 лет счастлив в браке, со своей женой Анжеликой артист вместе уже 20 лет, у пары две дочери. Однако за все эти годы мать шоумена так и не поладила с невесткой, из-за чего его отношения с Любовью Николаевной испортились. Женщина не хотела «делить» сына с другой и ревновала его к избраннице.

«Мы вот 20 лет вместе. И, к сожалению, 20 лет мы пытались, но было все хуже и хуже. Ключик не могу найти к маме? Да, наверное. Это моя боль… То, что они не принимают из-за каких-то своих мощных эго или еще чего-то мою семью… Это странно. Ревность, это же все странно, когда… мне кажется, когда тебя любят, нужно любить этого человека», — поделился Александр Ревва.

Певец считает, что напряженные отношения с матерью связаны не только с его женой, но и с проблемами в семье. Александр Ревва признался, что отец оставил их, когда ему было всего несколько месяцев. Более того, актер заявил, что он не был желанным ребенком, поэтому его мать «делает все возможное, чтобы он был несчастлив».

«Я просто узнал, что бывает такое, что дети рождаются не в любви, когда не хотели детей. Я благодарен родителям, что они пересеклись и появился такой я красивый. <…> Я люблю свою маму, я желаю ей здоровья. Но, к сожалению, она делает все возможное, чтобы я был несчастлив», — высказался артист.

При этом сама Любовь Николаевна утверждала, что супруга ее сына всячески препятствует ее общению и встречам с внуками. Чтобы встретиться с 17-летней Алисой и 11-летней Амели, ей приходится специально покупать билеты на концерты.

Ранее сообщалось о том, что Александр Ревва впервые раскрыл подробности ссоры жены и матери.