«Я не был причиной их расставания»: Тарзан о браке Наташи Королевой и Игоря Николаева

Бывший стриптизер Серегей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, заявил, что не разрушал брак певицы Наташи Королевой и композитора Игоря Николаева. По словам артиста, из-за развода одной из самых ярких пар российского шоу-бизнеса его ненавидело полстраны.

«Может кого-то расстрою, но я не отбивал Наташку у Игоря. Когда мы начали общаться, они уже год жили не вместе. Знаю, что меня ненавидит полстраны до сих пор, но я не был причиной их расставания», - заявил Глушко в проекте «Токсики» на VK Видео.

По словам Глушко, он давно смирился с хейтом в свой адрес со стороны поклонников Николаева. Известно, что композитор тяжело переживал развод. При этом Тарзан в шутку заявил, что от репутации разлучника ему уже не отмыться.

Напомним, Наташа Королева вышла замуж за Игоря Николаева в 1992 году. Они прожили вместе 9 лет и развелись в 2001 году. В феврале 2002 года певица родила от Сергея Глушко сына Архипа. В 2003 году пара узаконила свои отношения.

Ранее Наташа Королева неожиданно поздравила Игоря Николаева с 65-летием. Она публично обратилась к певцу в блоге, оставив картинку в виде поцелуя и сердца. Каких-либо пожеланий Королева не написала.