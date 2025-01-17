«Игорёчек!»: Наташа Королева поздравила бывшего мужа с 65-летием

Заслуженная артистка РФ Наташа Королева поздравила бывшего мужа Игоря Николаева с 65-летием. Она публично обратилась к певцу.

«С юбилеем, Игоречёк!!!» - написала Королева в личном блоге на фото, где Николаев еще молодой.

Под снимком певица оставила картинку в виде поцелуя и сердца. Каких-либо пожеланий Королева не написала.

Певица была второй женой Николаева. Их брак продлился с 1992 по 2001 годы. После развода Королева вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко, в браке родился сын. Игорь Николаев женился на певице Юлии Проскуряковой. У пары есть дочь.

Проскурякова в день 65-летия мужа тоже поздравила его в соцсетях. Она назвала супруга гениальным и настоящим, а также ранимым и родным. Проскурякова пожелала Николаеву «самого главного» - здоровья.