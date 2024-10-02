«Я не бухаю»: Григорию Лепсу подарили коньяк во время выступления в Сочи

Певцу Григорию Лепсу подарили коньяк во время выступления в концертном зале «Фестивальный» в Сочи. Он передал алкогольный напиток своему гитаристу.

Реакцию Лепса на концерте сняли на видео. Запись приводит Telegram-канал «Горячие новости шоу-бизнеса».

Певец увидел бутылку и прочитал название напитка. Затем он произнес, обращаясь к гитаристу: «Я ж не бухаю, это ты каждый день в г***».

Ранее сообщалось, что на концерте Лепсу подарили картину с неизвестной женщиной. Артист поинтересовался, «что за баба» изображена на ней. Дальше Лепс заявил: «Хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?» Высказывание певца спровоцировало слухи о тайной свадьбе с 18-летней Авророй Кибой. До этого Лепс ни разу не называл девушку женой.