«Хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?»: Лепс намекнул на тайную свадьбу с Авророй Кибой

62-летний Григорий Лепс продолжает активно выступать и радовать зрителей своим творчеством. На последнем концерте один из фанатов подарил ему потрет с неизвестной женщиной. Но исполнитель хита «Рюмка водки» отказался его принять, мотивируя это тем, что дома «его ждет жена».

В перерыве между песнями к народному артисту подошел его поклонник с картиной в руках. Пожилой мужчина вручил портрет кумиру. Судя по всему, на ней Лепс был изображен с неизвестной женщиной. Певец эмоционально отреагировал на этот презент.

«Что это за баба? Ты хочешь, чтобы меня жена из дома выгнала?», — спросил он фаната.

Отрывок с выступления Лепса опубликовала в своих социальных сетях 18-летняя Аврора Киба. Артист говорит, что девушка — его невеста. Но теперь она подогрела слухи о тайной свадьбе.

Напомним, Аврора Киба и Григорий Лепс начали появляться вместе на публике несколько месяцев назад. Девушка намекала, что певец сделал ей предложение. Родителей Авроры смущает большая разница в возрасте между ними.

Напомним, сегодня Аврора Киба отправилась в Великобританию. Девушка будет учиться в Лондонском колледже моды. Неизвестно, как ее отъезд за границу повлияет на отношения с Лепсом.