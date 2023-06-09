«Я не буду звонить»: Лайма Вайкуле перестала общаться со старым товарищем Львом Лещенко

Певица Лайма Вайкуле начала рекламировать фестиваль в Юрмале, который начнется в конце июля. Участие в нем примут многие коллеги: однако на вопрос о выступлении старого товарища артистки Льва Лещенко она побоялась отвечать.

Вайкуле испугалась, что может «подставить» исполнителя.

«У Левы могут быть неприятности», - сообщила народная артистка Латвии.

Она охарактеризовала Лещенко как «приличного человека». Однако с ним в последнее время нет связи.

«Я не буду звонить, потому что боюсь кого-то подставить. И мне не звонят», - сообщила певица.

Ранее стало известно, что Вайкуле перестала общаться с коллегой Софией Ротару. Говорилось, что между ними произошел некий конфликт.

Муж Вайкуле Андрей Латковский раскрыл, какие на самом деле отношения между артистками. По его словам, слухи о ссоре – «бред», у певиц «прекрасные отношения».

До этого сообщалось, что Ротару отдалилась от латвийской певицы: она не берет трубку и не желает с ней разговаривать. Экс-продюсер Ротару Сергей Лавров отмечал, что у Вайкуле длинный язык, а все сказанное быстро становится достоянием общественности.