Муж Вайкуле рассказал, какие на самом деле отношения у народной артистки Латвии с Софией Ротару

В последнее время ходят слухи о ссоре народной артистки Латвии Лаймы Вайкуле с коллегой Софией Ротару. Муж певицы Андрей Латковский внес ясность и сообщил, какие на самом деле отношения между певицами.

О том, был ли конфликт, Латковский сказал: «Это бред! У обеих прекрасные отношения».

При этом в одном из интервью Вайкуле говорила, что общается с Ротару, но созванивается нечасто. За полтора года они общались один раз. Вайкуле утверждала, что «очень любит» коллегу, но заметила, что Ротару никто не нужен, кроме семьи. Также артистка утверждала, что их отношения «достаточно близкие»: она много чего знает о Ротару, а та – о ней.

Ранее сообщалось, что Ротару отдалилась от Вайкуле: не берет трубку и не желает разговаривать с певицей. Бывший продюсер Ротару Сергей Лавров поделился, что у Вайкуле «язык длинный» и сказанное ей тут же становится достоянием общественности.

Экс-продюсер отмечал, что Ротару сохраняет нейтралитет: не публикует посты в соцсетях, не выступает. Она появится, когда «все перемелется без нее».