«Совсем скоро»: подруга Бузовой сделала заявление о будущем ребенке артистки в ее день рождения

Блогерша Мария Погребняк поздравила лучшую подругу Ольгу Бузову с днем рождения. В своем обращении к телеведущей она упомянула, что верит — совсем скоро звезда экранов станет, наконец, мамой.

О том, что Бузова мечтает о ребенке, известно уже несколько лет. Даже экстрасенс предсказывал ей — она обязательно родит дочку. Однако пока Ольге так и не удалось построить семью, поэтому 20 января она отмечает свой день рождения вновь без вестей о беременности. Впрочем, близкие телеведущей считают, ей не нужно отчаиваться, ведь ее счастье еще придет к ней.

«Счастья тебе, моя родная! Любви такой, какую ты заслужила! Мы все знаем, что человек, который попросит твою руку и сердце, будет блаженствовать рядом с тобой. И, конечно, мы желаем тебе сладкую дочку и знаем, что она совсем скоро будет нежиться на твоих ручках», - написала Погребняк в Telegram-канале.

Напомним, что в 2024 году Ольга и Мария породнились. Блогерша родила четвертого сына и попросила подругу стать его крестной мамой.

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