«Я не бомж, у меня много недвижимости»: Васильев объяснил, почему покупает вещи на барахолке

Историк моды Александр Васильев заявил, что он не бомж. По словам мужчины, у него много недвижимости. Так он ответил на вопрос о том, почему покупает вещи на барахолке в Париже. Отрывок из интервью публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Бывший ведущий программы «Модный приговор» признался, что сталкивается с негативом в свой адрес.

«В основном все говорили, что я – бомж. Я не бомж, у меня много недвижимости», – заявил историк моды.

Кроме того, Александра часто спрашивают о том, почему он постоянно ходит с сумками и слишком просто одет.

«Милые, дресс-код на рынке – всегда простота. Если вы не хотите, чтобы цены взлетели, как на фондовом рынке, если выражаться по-английски. Вы никогда не должны наряжаться слишком! Конечно, никаких украшений и фирменных сумочек. Потому что каждая фирменная сумочка говорит о том, что у вас есть деньги, и с вами не надо торговаться», – объяснил Васильев.

Историк моды в это время позировал на барахолке. После отъезда из России его чаще всего видят во Франции, но сам экс-телеведущий говорит, что живет «в разных странах».

Ранее мы писали о том, что Александр Васильев мечтает вернуться на телевидение.