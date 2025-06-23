«Я бы хотел вернуться на телевидение»: историк моды Васильев рассказал, чем будет заниматься в России

Историк моды Александр Васильев признался, что мечтает вернуться на телевидение. После начала СВО его убрали из проекта «Модный приговор», а затем он перебрался за границу. Сейчас искусствоведу остается лишь размышлять, какой будет его работа после того, как завершится специальная военная операция.

В новом интервью, отрывок из которого опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь», Васильев рассказал, что хотел бы выпускать собственную программу. Посвятил бы он ее эмигрантам. По мнению историка, многие россияне считают уехавших из страны предателями, а он хочет переубедить их.

«Когда все стихнет, когда будем раны зализывать, я бы хотел вернуться на телевидение, сделать цикл программ, которые были бы посвящены культуре русской эмиграции», - поделился Александр.

Напомним, что телеведущий рассказывал об отсутствии тоски по России. Он признавался, что не хочет назад, так как ему и в эмиграции всего хватает.

Ранее Александр Васильев назвал Ренату Литвинову живой легендой.