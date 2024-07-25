«Я назвала сумму»: Салтыкова раскрыла гонорар за съемки в фильме «Брат 2»

Певица Ирина Салтыкова рассказала о том, какой гонорар получила за участие в фильме «Брат 2». Он был равен 3 тыс. долларов за день. Об этом стало известно изданию PEOPLETALK.

Знаменитость стала участницей популярного шоу, в эфире которого расскажет о своей работе и жизни. Пока оно еще не вышло, но известно, что ведущие по традиции попросили Ирину прокомментировать слухи о себе. Звезда 90-х выборочно ответила на сплетни.

Так, Салтыкова рассказала о съемках в популярном фильме «Брат 2», который снял режиссер Алексей Балабанов. По признанию певицы, мужчина сам позвонил ей и сделал предложение. Затем он прислал ей сценарий и картины, которые снял до этого. Ирина ознакомилась с творчеством режиссера и решилась на встречу.

«Когда он приехал в Москву, и мы с ним встретились, я поняла, что это гениальный человек. Я назвала сумму – по тем временам немаленькую. Я попросила три тысячи долларов за день, а съемочных дней было, по-моему, семь – точно не помню», – заявила артистка.

Выходит, что она заработала около 21 тысячи долларов, что по курсу 1999 года равнялось сумме чуть более 500 тысяч рублей.

Также исполнительница отметила, что играла в картине не саму себя, а собирательный образ певицы. Она добавила, что во время разговоров с Балабановым слышала о том, что «Брат» - это коммерция, а наибольшую гордость у режиссера вызывает его фильм «Про уродов и людей».

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