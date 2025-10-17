«Я, наверное, буду не в вип-палате»: Агата Муцениеце выбрала роддом

Актриса Агата Муцениеце сообщила, что выбрала родильный дом. Она узнала, что в палату можно будет принести свои фонарики, развешать их и зажечь.

Подробностями Муцениеце поделилась в соцсетях.

«Хорошая новость, я выбрала родильный дом», - сообщила Агата.

Муцениеце посетила родильный бокс. Она призналась, что нервничает перед родами.

«Здесь есть и телевизор, и Алиса. Можно послушать музыку. Есть все для первой помощи малышам», - сказала Муцениеце.

Отдельная комната предусмотрена для отца.

«Папа может посидеть, полежать, попить кофеечку, понервничать», - рассказала актриса.

«Давайте я покажу вип-палату. Я, наверное, буду не в вип-палате», - рассказала Муцениеце.

Она назвала палату квартирой. В ней отдельная комната для матери, ребенка и гостей.

В конце своего рассказа Агата сообщила: «Меня обрадовали, что после родов у меня будет новая вип-палата».

В заключение она добавила, что можно принести свои фонарики, которые разрешено зажигать.

Ранее актриса делилась, сколько набрала за время беременности.